Roma: 2021: Salvini incontra Michetti e Matone, "orgoglioso, città tornerà Capitale"

- Il leader della Lega Matteo Salvini, all'Ergife palace hotel di Roma, ha incontrato Enrico Michetti e Simonetta Matone, candidati sindaco e prosindaco del centrodestra a Roma. All'evento anche i 400 candidati che si presenteranno nelle lista della Lega in Comune e nei Municipi. "Per Roma sono contento e orgoglioso non solo del sindaco e del pro sindaco, ma di 400 donne e uomini lavoratori della loro città e dei loro quartieri che si mettono a disposizione per la Roma che sarà, Roma che torna Capitale - ha detto Salvini -. Quindi sono qua per dire grazie a questi valorosi volontari civici che con il simbolo della Lega cercheranno di far dimenticare i 5 anni di disastri della Raggi", ha concluso Salvini. "Noi vogliamo che tutta la città abbia servizi uguali, dal centro alla periferia - ha sottolineato Michetti -. Cerchiamo di risolvere i problemi che ci sono in centro e cerchiamo di adeguare le periferie agli standard dei servizi di qualità di una grande città europea". Infine, Matone lancia la sfida di "Roma Caput Mundi". (Rer)