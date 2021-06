Argentina: anticorruzione denuncia ex presidente Macri per riciclaggio e arricchimento ingiustificato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente è iscritto e già indagato nel suo Paese in diverse inchieste per corruzione legate ad appalti di autostrade e alla compravendita di centrali eoliche oltre che in un'inchiesta sul presunto spionaggio illegale ai danni di politici, sindacalisti e giornalisti, messo in atto dai servizi di intelligence dello Stato (Afi) sotto il suo mandato. In quest'ultimo caso l'inchiesta prende spunto dalla denuncia dell'attuale controllore dell'agenzia, Cristina Caamano, che fu commissariata su decisione del presidente Alberto Fernandez fin dall'inizio del mandato. L'accusa è quella di "spionaggio illegale nei confronti di persone legate all'attività politica, giornalisti, dirigenti e forze di polizia". In base ai documenti presentati, tra le centinaia di figure che sarebbero state spiate appaiono tanto dirigenti dell'allora opposizione come della maggioranza di governo così come rinomati giornalisti affini e non all'esecutivo guidato da Macri. (Abu)