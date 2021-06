Italia-Libia: Di Maio riceve presidente della Camera Saleh, ribadito sostegno per stabilizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, ha ricevuto oggi alla Farnesina il presidente della Camera dei Rappresentanti della Libia, Aghila Saleh. L'incontro, riferisce la Farnesina, si è svolto a pochi giorni dalla Conferenza ministeriale di Berlino sulla Libia del 23 giugno prossimo, ulteriore testimonianza del crescente impegno della Comunità Internazionale a favore dell'azione delle Nazioni Unite per la pace e la stabilità in Libia. Il ministro ha anzitutto ribadito il pieno sostegno dell'Italia per la stabilizzazione del Paese e la determinazione a collaborare con l'autorità ad interim e con tutte le articolazioni dello Stato libico, per sostenere le prossime fasi della transizione istituzionale, in cui la Camera dei Rappresentanti è chiamata a svolgere un ruolo decisivo. Il titolare della Farnesina ha sottolineato in particolare l'urgenza della definizione della base costituzionale e giuridica e dell'approvazione della legge elettorale affinché le elezioni possano effettivamente svolgersi nella data prevista del 24 dicembre prossimo. (segue) (Com)