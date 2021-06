Roma 2021: Gualtieri, sul Recovery farò un corso per Calenda, Michetti e gli altri candidati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Recovery plan "farò un corso di lettura per Calenda, Michetti e gli altri candidati". Lo ha detto il candidato alle primarie del centrosinistra a sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ospite a Sky Tg 24. "Roma è l'unica città per cui ci sono fondi dedicati - ha sottolineato Gualtieri -: 500 milioni per Roma Caput Mundi e poi ci sono fondi a disposizione per asili nido, housing sociale, 110 per cento, per le case della salute, ma sono fondi su progetto. Quindi, Roma non prenderà queste risorse se non presenterà in tempo dei progetti da concludere entro il 2026 - ha spiegato Gualtieri . I fondi per le metropolitane non li ha presi perché non aveva i progetti pronti. Questa è stata colpa di chi non ha fatto la progettazione. Se Roma sprecherà queste risorse non avrà futuro", ha concluso. (Rer)