Violenza donne: Meloni su vicenda Saman, non si può negare legame con cultura islamica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Penso che non si possa negare che c'è un legame" della vicenda di Saman con la cultura islamica, "non fosse altro perché oggi nel mondo ci sono Paesi islamici nei quali vige un'interpretazione fondamentalista del Corano". Lo afferma il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, intervistata a "Dritto e Rovescio" in onda questa sera su Retequattro. "Non si può pensare - sottolinea - che questo problema non esista in una parte della cultura islamica".(Rin)