Usa: "Wsj", nuova cooperazione su commercio con Ue per competere con Cina e Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti e l'Unione europea intendono cooperare maggiormente sulla regolamentazione della tecnologia, sullo sviluppo industriale e sul commercio bilaterale nel tentativo di aiutare gli alleati occidentali a competere meglio con Cina e Russia nello sviluppo e nella protezione di tecnologie critiche ed emergenti. Lo rileva il “Wall Street Journal”, citando fonti coperte. Al centro del maggiore coordinamento ci sarà un nuovo Consiglio per il commercio e la tecnologia ad alto livello che le due parti hanno già presentato durante la visita del presidente Joe Biden a Bruxelles. "Vediamo possibilità di allineamento", ha affermato la vicepresidente esecutiva della Commissione europea, Margrethe Vestager, in un'intervista. In segno delle aspirazioni di entrambe le parti per il consiglio, l’organismo sarà co-presieduto dalla parte degli Stati Uniti dal segretario di Stato Antony Blinken, dal segretario al Commercio Gina Raimondo e dalla rappresentante al Commercio degli Stati Uniti Katherine Tai. La parte Ue sarà co-presieduta da Vestager e dal vicepresidente esecutivo Valdis Dombrovskis, che si occupa del commercio.(Nys)