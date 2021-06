Farnesina: viceministra Sereni presiede Consiglio nazionale per Cooperazione allo sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La viceministra degli Esteri e della Cooperazione internazionale Marina Sereni ha presieduto oggi il Consiglio Nazionale per la Cooperazione allo Sviluppo (Cncs), in una riunione che ha visto la partecipazione in videoconferenza di oltre 50 tra i principali soggetti pubblici e privati, “profit” e “non profit”, operanti nel mondo della cooperazione. L’evento, riferisce in una nota la Farnesina, è stato l’occasione per una riflessione sulla strategia e sulle prospettive della Cooperazione italiana, che Sereni ha così riassunto: “La posta in gioco è semplice da descrivere quanto complessa da realizzare: promozione della coerenza, dell’efficacia, di migliori contenuti e mobilizzazione di capacità e di pratiche di eccellenza della nostra Cooperazione. Il confronto dialettico e lo scambio di idee sono fondamentali per un settore come questo e sono perciò convinta che il Consiglio Nazionale costituisca un ausilio fondamentale per rendere sempre più incisiva la nostra azione”. (segue) (Com)