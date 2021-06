Ue: Donohoe, grande impegno del ministro Franco su Unione bancaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia, Daniele Franco, vuole progredire su tutti i capitoli legati alla realizzazione dell'Unione bancaria in modo che contribuisca alla crescita economica dell'Italia e dell'Europa. Lo ha detto il presidente dell'Eurogruppo, Paschal Donohoe, in conferenza stampa dopo l'Eurogruppo. "Con il ministro italiano delle Finanze, Daniele Franco, si lavora benissimo. E' estremamente impegnato a far sì che l'Unione bancaria funzioni e ha la priorità per quanto riguarda il modo in cui sarà progettata l'Unione bancaria e quali sono le necessità italiane e dell'economia italiana per la funzionamento dell'Unione bancaria nel futuro", ha detto. "Rispetto e riconosco perfettamente la sua posizione, abbiamo potuto contare sul suo massimo impegno e attendo con ansia di continuare a lavorare con lui nei mesi e nelle settimane a venire", ha aggiunto. "Daniele mi ha detto questa sera che vuole compiere progressi, ma vuole che si compiano progressi su tutti i flussi lavorativi per contribuire alla crescita dell'economia italiana ed europea. Siamo uniti su questo fronte, c'è molto lavoro da fare, ma lo faremo. E sono pronto a lavorare a stretto contatto con lui", ha concluso. (Beb)