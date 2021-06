Roma 2021: Salvini, nostre scelte civiche sostenute da politica, offriamo idea di città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi siamo orgogliosi, le nostre sono scelte civiche sostenute dalla politica. Realizzare un termovalorizzatore non so se sia di destra o di sinistra ma è utile alla città, togliere i rifiuti è utile alla città, avere autobus puntuali che non prendono fuoco durante il servizio, non so se sia di destra o di sinistra, ma è utile alla città. Quindi offriremo ai romani un’idea di città. Poi ovviamente siamo orgogliosamente, per quello che mi riguarda, Lega". Lo ha detto Matteo Salvini a margine della conferenza organizzata dalla Lega all’hotel Ergife di Roma (Rer)