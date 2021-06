Roma Capitale: Gasparri (FI), Forza Italia in prima linea in Parlamento e con i Ministri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Commissione su Roma Capitale, istituita dal ministro Gelmini e presieduta dal professor Marini, ha il compito di facilitare, con osservazioni e analisi, il lavoro del Parlamento. Nessuna volontà di bypassare le Camere in relazione ad un progetto di riforma così importante. La Gelmini è ben consapevole del lavoro svolto ad esempio dall’osservatorio parlamentare, realtà trasversale alla quale io e pochi altri dedichiamo da anni energie nell’ interesse esclusivo della Capitale, mentre altri latitano o frenano". Lo dichiara in una nota il senatore Maurizio Gasparri commissario romano di Forza Italia. "D’altronde basterebbe leggere il resoconto della seduta odierna e della risposta del Ministro Gelmini che, contrariamente a quanto taluni affermano, non ha affatto annunciato la presentazione di un disegno di legge di iniziativa governativa sul tema. Nelle scorse settimane il ministro Gelmini ha avuto uno scambio di lettere con il presidente della Commissione Affari costituzionali della Camera, condividendo un metodo di lavoro che ha come unico obiettivo quello di dotare, Roma di strumenti normativi adeguati alle grandi Capitali europee. Ovvio che decide il parlamento. E chi altro se no? Noi romani dovremmo gioire per il fatto che un ministro lombardo si schiera per i poteri di Roma Capitale. Le polemiche lasciano il tempo che trovano. O da fastidio che Forza Italia in parlamento e nel governo è la più decisa sulla questione? I miei colleghi convincano i ministri non romani dei loro partiti ad avere lo stessa apertura della Gelmini verso Roma. Daje Gelmini”. (Com)