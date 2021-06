Germania-Italia: l'Italia celebra la Berlinale, successo organizzativo e di pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore d’Italia a Berlino Armando Varricchio ha celebrato il successo organizzativo e di pubblico della “Summer Edition” della 71ma edizione della Berlinale con un ricevimento in residenza. Lo riferisce in un comunicato l'ambasciata d'Italia a Berlino, precisando che all'evento sono intervenuti la direttrice esecutiva del festival Mariette Rissenbeek, il direttore artistico Carlo Chatrian e il responsabile relazioni internazionali di Anica, Roberto Stabile, dinanzi a rappresentanti del mondo culturale e dei media tedeschi. Sono state inoltre presentate dal direttore artistico dell’Italian Film Festival Enrico Magrelli otto foto di scena delle serie “The Young Pope” e “Catch-22”, ambientate nella Tuscia ed esposte nel cortile dell’Ambasciata. (segue) (Com)