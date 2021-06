Germania-Italia: l'Italia celebra la Berlinale, successo organizzativo e di pubblico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La 72ma edizione della Berlinale “parlerà italiano” è stata annunciata nel corso dell'evento: nel 2022 l’Italia sarà infatti “country in focus” di European Film Market, in virtù di un accordo firmato dagli organizzatori con Anica nel febbraio 2020, alla presenza dei due ministri della Cultura, Dario Franceschini e Monika Grutters. La serata è inserita all’interno degli appuntamenti di “Fare Cinema”, rassegna tematica del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale: “Celebriamo oggi la presenza italiana alla “Summer Edition” della Berlinale e la stessa tenuta di questo evento, nonché il piacere di poter tornare a partecipare a eventi culturali. La cultura ha un posto di primo piano tra i progetti presentati dall’Italia alla Commissione europea nell’ambito del Next Generation EU”, ha evidenziato l’ambasciatore Varricchio. (segue) (Com)