M5s: Patrizia Bedori lascia il Movimento e si unisce a Milano in Comune

- Il consigliere del M5s Patrizia Bedori lascia il Movimento, spiegando le motivazioni in un lungo post su Facebook: "Esco dal movimento, non posso più far parte di una forza politica che impone scelte sui territori, che ha deciso di far parte del "governo dei migliori" che vota provvedimenti che vanno contro quello che abbiamo sempre professato, che guarda al ceto medio e non più ai bisognosi, che cambia idea sul ponte di Messina, che appoggia le proposte del ministro "grillino" Cingolani su inceneritori e nucleare - scrive Bedori sui social - Continuerò ad appoggiare i comitati cittadini che in questi anni hanno difeso con le unghie e con i denti il nostro territorio e continuo a credere, insieme al 50 per cento degli attivisti milanesi, che formare il terzo polo sarebbe la soluzione giusta per Milano. Un’alternativa a Sala e al più nefasto centrodestra". "Per coerenza con quanto scritto sopra per questi ultimi mesi entrerò nella lista civica Milano In Comune di Basilio Rizzo. E ne sono onorata - ha concluso Bedori - Sosterrò il candidato sindaco Gabriele Mariani e la sua coalizione che esprime valori e proposte che condivido. In questi 5 anni con Milano In Comune ci siamo trovati spesso vicini in molte battaglie e in aula abbiamo votato gli stessi provvedimenti". In una nota Basilio Rizzo ha affermato: "In primo luogo ringrazio Patrizia Bedori per l'onore che ci ha fatto scegliendo di iscriversi al gruppo Milano in Comune. Per un verso è la certificazione della identità di vedute e quindi del voto conseguente sulle questioni più rilevanti per la città che sono state portate all'attenzione del Consiglio. Ma è di più. È la volontà, dalla forte valenza per il futuro, di unire le forze per contare di più nella scena politica cittadina in tema di ambiente, urbanistica e tutela del territorio, diritti individuali e sociali, lotta alle diseguaglianze, questione morale. È un percorso di unità che vale soprattutto come proposta ai cittadini in vista delle prossime elezioni". (Com)