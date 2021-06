Usa-Libia: Blinken a colloquio con Mangoush, focus su cessate il fuoco e ritiro forze straniere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony Blinken, ha parlato oggi con il ministro degli Esteri ad interim libico, Najla Mangoush. Lo riferisce il dipartimento di Stato in una nota, precisando che le autorità hanno discusso della prossima Conferenza di Berlino, in agenda il 23 giugno e focalizzata sulla Libia, e che hanno sottolineato l'importanza di garantire che le elezioni nazionali si tengano nel dicembre 2021. Il Segretario Blinken e il ministro degli Esteri Mangoush hanno sottolineato la necessità della piena attuazione dell'accordo di cessate il fuoco del 23 ottobre 2020, compreso il ritiro immediato di tutte le forze straniere e mercenari dalla Libia. Il segretario Blinken ha anche sottolineato l'impegno degli Stati Uniti ad aumentare l'impegno diplomatico per promuovere gli sforzi internazionali a sostegno del progresso in Libia. (Nys)