Sud: Brunetta, concorso è per profili speciali, lavoriamo insieme per rendere più appetibile la Pa (2)

- "Il decreto 'reclutamento', che arriverà in quest'Aula nei prossimi giorni - ha spiegato - contiene infatti una norma, finalizzata al Pnrr, che prevede la possibilità di scorrimento delle graduatorie esistenti per rafforzare le amministrazioni rispetto ai profili necessari all’attuazione del Piano”. “Da parte mia, assicuro il massimo di garanzie per tutelare i giovani nei concorsi per profili standard, ma anche il massimo di garanzie per tutelare le esigenze della Pubblica amministrazione di poter reclutare professionalità specialistiche. Dovremo fare il salto di qualità che è già prassi in Europa, dove anche i contratti a termine sono appetibili per professionisti qualificati per fare un’esperienza nella Pubblica amministrazione. Sono a vostra disposizione per spiegare questa rivoluzione in corso: digitalizzazione dei concorsi, prova scritta della durata di un’ora, ‘cento giorni’. Perché anche con la modifica del bando e il nuovo ciclo di prove, il concorso Sud si concluderà in cento giorni. In passato si arrivava fino a quattro anni”. “Stiamo dando ai giovani i segnali giusti: non perdere tempo su quiz preselettivi mandati a memoria, ma investire su se stessi, sulla propria formazione. Questo concorso - ha evidenziato - è l’ultimo di una serie o magari il primo di un’altra, e sarà bene riflettere tutti sulle ragioni della scarsa appetibilità della Pubblica amministrazione. Sarà bene riflettere, perché nei prossimi mesi, in funzione del Pnrr, cercheremo decine di migliaia di professionalità specifiche e potremo non trovarle. È un problema che ci riguarda tutti. Siamo nel mezzo di una transizione da un vecchio sistema a un nuovo sistema, e c’è bisogno dell’intelligenza collettiva di tutti noi e del Parlamento, l’unico luogo dove questi temi si possono e si devono discutere proprio per rispondere alle esigenze straordinarie e strategiche del nostro Paese”. (Com)