Uruguay: Covid, inaugurato ospedale da campo per rifugiati donato dagli Stati Uniti

- L'Uruguay ha inaugurato oggi un ospedale da campo donato dagli Stati Uniti che verrà utilizzato come centro di accoglienza Covid per migranti richiedenti asilo. La struttura, hanno reso noto le autorità sanitarie in un comunicato, è stata installata nel dipartimento di Rocha ed è in grado di ospitare 40 posti letto. E' composta da quattro tende modulari dotate di generatore elettrico, sistema di riscaldamento e riciclaggio dell'aria. La consegna dell'ospedale era stata effettuata ad aprile durante la visita del comandante in capo del Comando meridionale delle Forze armate degli Stati Uniti (Us Southcom), ammiraglio Craig Faller. In quell'occasione Faller ha aveva fatto riferimento al contributo in donazioni all'Uruguay fatto dal Comando meridionale nel quadro della pandemia, con "più di 20 progetti del valore di 4,8 milioni dollari per l'acquisto di attrezzature di prima necessità, forniture e risorse che sono state utilizzate in tutto il Paese". (segue) (Abu)