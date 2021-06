Uruguay: Covid, inaugurato ospedale da campo per rifugiati donato dagli Stati Uniti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo dati ufficiali nelle ultime 24 ore in Uruguay sono stati rilevati 2.924 nuovi casi di coronavirus e 31 decessi legati alla Covid-19. Da quando è stata dichiarata l'emergenza sanitaria nel Paese, il 13 marzo 2020, sono stati effettuati 2.596.916 tamponi e sono stati registrati 346.515 casi su tutto il territorio nazionale. Del totale dei contagi 309.965 sono già recuperati mentre sono 31.430 i casi attivi ad oggi. Il numero totale delle vittime della pandemia è invece di 5.120. Per quanto riguarda la situazione delle strutture sanitarie si registra un livello di occupazione delle unità di terapia intensiva complessivo del 73,3 per cento con 420 pazienti Covid ricoverati (41,2 per cento) e 276 posti ancora disponibili. Sul fronte della campagna di vaccinazione, le autorità riferiscono di aver già immunizzato con almeno una dose il 60,22 per cento della popolazione, ed il 36,89 per cento con le due dosi. In totale sono stati somministrati 3.431.930 vaccini. (Abu)