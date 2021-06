Brasile: in arrivo dagli Usa lotto di vaccini anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti invieranno dosi di vaccini anti-covid-19 in Brasile nel corso delle prossime settimane. Lo ha riferito il coordinatore della task force della Casa Bianca contro la pandemia, Jeff Zients, in una conferenza stampa tenuta oggi. Zients non ha specificato, tuttavia, quante delle 80 milioni di dosi che gli Usa prevedono di donare saranno inviate a Brasilia. Il coordinatore della task force ha anche anticipato che il governo Usa spera di "fare di più" nella seconda metà del 2021 per combattere la minaccia globale del nuovo coronavirus. (Brb)