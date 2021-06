Multiservizi: Grancio (Psi), M5s illogico, vicini a lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sindaca Raggi e l'amministrazione pentastellata in Campidoglio non hanno a cuore il futuro dei lavoratori della Roma Multiservizi". Lo dichiara, in una nota stampa, la consigliera comunale di Roma Capitale ed esponente del Psi, Cristina Grancio. "Reputiamo, infatti, superficiale e inappropriato il comportamento delle maggioranza grillina in Assemblea Capitolina, che in occasione della seduta straordinaria di oggi, ha illogicamente bocciato tutti gli ordini del giorno presentati dalle minoranze, in cui si chiedeva il ritiro dell'avviso di manifestazione d'interesse alla procedura negoziata per l'affidamento dal primo luglio del servizio scolastico integrato e la conseguente proroga tecnica alla Roma Multiservizi - aggiunge Grancio -. Una decisione assurda, quella del Movimento Cinque Stelle, che, anziché rilanciare la municipalizzata capitolina, continua a operare azioni fallimentari di (non) programmazione, che non mettono al centro l'efficienza della azienda e non danno certezze ai lavoratori della Multiservizi. Esprimiamo, pertanto, la nostra piena vicinanza ai dipendenti della municipalizzata e ribadiamo con forza l'esigenza di internalizzazione dei servizi", conclude Grancio. (Com)