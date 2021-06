Alitalia: sindacati, nuova nomina sia preludio rilancio, non accetteremo nessun ridimensionamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nomina Alfredo Altavilla come nuovo presidente di Ita "non può essere il preludio al ridimensionamento del progetto di Alitalia che, per quanto ci riguarda era già fin troppo timido, ma sia finalmente il segnale che il governo ha preso in mano il dossier per accelerare l'avvio della compagnia nelle migliori condizioni". Lo sottolineano segretari generali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, Stefano Malorgio, Salvatore Pellecchia e Claudio Tarlazzi. "E' necessario che venga finalmente superata la condizione di stallo che oramai da troppi mesi blocca la nascita della nuova Alitalia, generando problemi per la sopravvivenza di Alitalia in amministrazione straordinaria e di tutti i lavoratori dell'intero indotto e rischiando al contempo di consegnare il mercato domestico alla concorrenza". (segue) (Com)