Argentina: anticorruzione denuncia ex presidente Macri per riciclaggio e arricchimento ingiustificato

- L'Ufficio anticorruzione dell'Argentina ha denunciato l'ex presidente Mauricio Macri - in carica dal 2015 al 2019 - per riciclaggio, arricchimento ingiustificato e per aver omesso parte del suo patrimonio reale nella dichiarazione giurata del 2015. Secondo quanto si legge nella presentazione alla giustizia, riferisce l'agenzia stampa ufficiale "Telam", il presunto illecito si riferisce ad un versamento nel fondo fiduciario cieco (blind trust) creato al momento di assumere la presidenza di 5 milioni di pesos (44 mila euro) non dichiarati che avrebbe poi fruttato, al momento della rescissione del fondo nel 2020, un reddito di 54,2 milioni di pesos (oltre 477 mila euro). I 5 milioni di pesos non dichiarati sarebbero stati destinati infatti all'acquisto da parte del fondo fiduciario di azioni dell'azienda Agro Guayquiraro Sa, che avrebbe poi registrato un rendimento di oltre il 100 per cento. "Risulta evidente che l'agire malizioso di Mauricio Macri aveva come obiettivo il riciclaggio di denaro illecito attraverso l'acquisto di azioni", si legge nella denuncia, nella quale si precisa che lo Macri risulta inoltre essere l'unico azionista di Agro Guayquiraro Sa ad aver riscosso dividendi. (segue) (Abu)