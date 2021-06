Imprese: Alstom, contratto da 2,6 miliardi di euro in Danimarca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo francese Alstom, specializzato nel settore dell'industria ferroviaria, ha ottenuto un contratto da 2,6 miliardi di euro con la Danish State Railways, l'azienda ferroviaria danese. "La prima commessa chiusa riguarda 100 treni regionali Coradia Stream, include la manutenzione completa e ammonta a 1,4 miliardi di euro", ha spiegato il gruppo. "La base di 100 treni è già un lotto notevole", ha detto Gian Luca Erbacci, presidente di Alstom Europa. Sulle opzioni, il dirigente ha spiegato che "molto dipenderà da Alstom". La flotta di 100 Coradia è destinata ad operare come una linea regionale rapida per collegare la regione di Frederikshavn, nel nord della Danimarca, a Rodby, nel sud-est, passando per Copenaghen.(Frp)