Kosovo-Serbia: premier Kurti, impossibile creare associazione su basi etniche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, interverrà il 22 giugno in una seduta del Parlamento per parlare della situazione in Kosovo. Vucic ha detto che esporrà "in modo dettagliato e approfondito ogni questione di fondamentale importanza per la situazione in Kosovo". A proposito della tappa di dialogo tenuta martedì a Bruxelles, il capo dello Stato ha dichiarato che la squadra di Pristina è arrivata "con il desiderio di costringere la delegazione di Belgrado a lasciare i colloqui" e a non avere un dialogo. "Tutto ciò che hanno fatto, chiesto o detto significava che volevano evitare di parlare", ha osservato Vucic aggiungendo di essere riuscito a discutere il tema delle persone scomparse. (segue) (Alt)