Roma 2021: Cangemi (Lega), con Salvini, Michetti e Matone inizia corsa per invertire rotta

- "All'Ergife inizia il cammino per restituire a Roma il volto che merita e che anni di Pd e M5s le hanno tolto. Insieme con Matteo Salvini, Enrico Michetti e Simonetta Matone, oggi presentiamo i nostri candidati alla città. Invertiamo la rotta, mettiamo la parola fine ai disastri del passato, purtroppo ancora sotto gli occhi di tutti". Lo dichiara in una nota il vicepresidente del consiglio regionale del Lazio e consigliere Lega, Giuseppe Emanuele Cangemi (Com)