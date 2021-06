Difesa: Guerini, sicurezza del Libano è vitale per la stabilità dell'intero Medio Oriente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti dei diversi Paesi nei loro interventi hanno sottolineato il degradarsi continuo della situazione economica e sociale in Libano e in tale contesto, hanno risposto alla forte sollecitazione proveniente dalle Laf. Insieme alle Forze di sicurezza interne, le Forze armate libanesi hanno un ruolo chiave per il mantenimento della sicurezza in tutto il Paese e a tal riguardo hanno ricordato l’importanza di dissociare la situazione del Libano dalla crisi regionale. Nonostante numerosi Paesi abbiano già fornito un aiuto significativo a livello bilaterale, la gravità della crisi libanese richiede maggiore impegno e coordinamento da parte di tutti i donatori allo scopo di consolidare l’impegno collettivo della comunità internazionale rappresenta l’impegno a favore dell’unità e della sovranità libanese. Questo supporto internazionale, il cui meccanismo di monitoraggio sarà garantito congiuntamente dalle Laf e dall’Unscol (Un Special Coordinator for Lebanon), insieme ai Paesi partner. Gli aiuti straordinari costituiranno una risposta d’urgenza che non può sostituire le riforme indispensabili delle quali il Libano ha oggi bisogno per la propria stabilità. A tal fine, i partecipanti hanno ripetuto con insistenza il loro appello alla formazione immediata di un governo, mettendo fine all’attuale situazione di stallo politico. “Il nostro Paese, – ha concluso il ministro - sosterrà il Libano fornendo materiale sanitario ed altri beni necessari per contribuire ad assicurare l’esecuzione dei compiti istituzionali delle Laf a tutela della sicurezza e stabilità del paese e delle sue frontiere terrestri e marittime". La video conferenza è stata un’occasione preziosa per consolidare l’intento comune di fornire il necessario sostegno agli amici libanesi, individuando possibili sinergie e confrontando le linee di azione che ogni singolo Paese intende sviluppare. (Com)