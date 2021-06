Grecia: Gentiloni, via libera da Eurogruppo a quinta tranche misure di alleggerimento debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è una buona notizia per la Grecia: l'Eurogruppo ha dato il via libera alla quinta tranche di misure di alleggerimento del debito. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, dopo l'Eurogruppo. "C'è stata un'altra buona notizia per la Grecia, dato che l'Eurogruppo ha accettato, subordinatamente al completamento delle procedure nazionali, di andare avanti con la prossima serie di misure sul debito per un valore di 748 milioni di euro per la Grecia. Ciò si è basato sulla valutazione positiva contenuta nel nostro decimo rapporto di sorveglianza rafforzata pubblicato il 2 giugno", ha detto. "Le autorità greche hanno mantenuto un forte ritmo di riforma nonostante le circostanze straordinariamente difficili dello scorso anno. Il nostro rapporto sottolinea in particolare che la Grecia ha rispettato una serie di impegni importanti che saranno fondamentali per dare impulso alla ripresa e affrontare meglio le conseguenze della crisi di Covid 19", ha aggiunto. Come "la riforma dell'insolvenza" che "è entrata in vigore come concordato il primo giugno"; l'estensione "dello schema Hercules per facilitare un'ulteriore riduzione dei prestiti in sofferenza"; "buoni progressi per quanto riguarda la riforma della pubblica amministrazione". (segue) (Beb)