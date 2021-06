Roma 2021: Michetti, stadio Flaminio è gioiello che deve essere riqualificato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Flaminio è un gioiello che abbiamo al centro della città, è uno stadio che deve essere riqualificato perché attualmente non è uno stadio in cui si può giocare al calcio perché è stato lasciato al più bieco degrado". Lo ha detto Enrico Michetti, candidato del centrodestra per il sindaco di Roma a margine della conferenza organizzata dalla Lega all’hotel Ergife di Roma. "Io ho detto come ipotesi di ristrutturazione integrale, cioè la più radicale delle ristrutturazioni, non mi riferivo al Flaminio ma in generale, perché - ha aggiunto Michetti - il Flaminio viene da un altro stadio che è stato abbattuto, era uno stadio nazionale, e poi è stato creato il Flaminio. Per cui il Flaminio è uno stadio meraviglioso se può essere integralmente recuperato noi saremmo assolutamente felici di farlo e questo però verrà fatto soltanto se si coniugano due interessi: l’interesse pubblico, quello della città e dei cittadini, e l’interesse privato”, ha concluso. (Rer)