- A Torino domani, venerdì 18 giugno, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4042m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: tempo per lo più stabile, nonché caldo e afoso. Consueti annuvolamenti sui settori montuosi ma con basso rischio di fenomeni se non isolati acquazzoni su Alpi Cozie, VDA, Gruppo del Rosa e alta Ossola. Temperature in lieve aumento, massime intorno 31-33 gradi in Val Padana, 26-28 sulla riviera ligure dove il vento sarà debole e il mare quasi calmo o poco mosso. Afa moderata. (Rpi)