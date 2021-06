Spagna-Italia: domani al via a Barcellona il 18mo Foro di dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prenderà il via domani a Barcellona il 18mo Foro di dialogo Spagna-Italia. Una due giorni durante i quali i governi dei due Paesi discuteranno del Piano per la ripresa dell'Unione europea, di fondi europei e di investimenti, in particolare quelli incentrati sulla transizione energetica e digitale. Al vertice parteciperanno, oltre al presidente del Consiglio, Mario Draghi, e al primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, anche una nutrita delegazione dei due governi e di importanti rappresentanti del mondo imprenditoriale italiano e spagnolo. La sessione di apertura sarà inaugurata dal presidente della Confederazione spagnola delle organizzazioni imprenditoriali (Ceoe), Antonio Garmandi, dal presidente di Foment del Treball (la principale organizzazione degli imprenditori catalani), Josep Sanchez Llibre, e dal presidente dell'Agenzia di ricerche e legislazione (Arel), Francesco Merloni. A seguire sono previsti gli interventi di Sanchez e Draghi. (segue) (Spm)