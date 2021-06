Spagna-Italia: domani al via a Barcellona il 18mo Foro di dialogo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dibattiti si concentreranno su specifiche aree tematiche. Al Panel "Next Generation Eu e la Transizione energetica", parteciperanno il ministro per la Transizione ecologica, Roberto Cingolani, la sottosegretaria di Stato spagnolo per l'Energia, Sara Aagesen, l'amministratore delegato di Enel, Francesco Starace, l'Ad di Grimaldi Lines Spagna, Mario Massarotti ed il presidente di Aena, società spagnola che gestisce i principali aeroporti del Paese iberico, Maurici Lucena. Al secondo panel dal titolo "Next Generation Eu e la Trasformazione digitale", prenderanno la parola il ministro dell'Innovazione tecnologica e della Transizione digitale, Vittorio Colao, la vicepremier e ministra dell'Economia spagnola, Nadia Calvino, l'Ad di Tim, Luigi Gubitosi, il presidente della banca Mediolalum, Carles Tusquets, l'Ad dell'impresa spagnola di infrastrutture di telecomunicazioni, Tobías Martínez Gimeno e la presidente del Fondo nazionale per l'Innovazione (Cdp), Francesca Bria. Paolo Gentiloni, commissario europeo per gli Affari economici e monetari chiuderà la prima giornata di lavori. (segue) (Spm)