Spagna-Italia: domani al via a Barcellona il 18mo Foro di dialogo (3)

- Sabato, il presidente di Confindustria, Paolo Bonomi e l'Ad di PwC Italia, Andrea Toselli, apriranno il Panel "Next Generation Eu ed il futuro delle città". Parteciperanno l'assessore regionale all'Urbanistica, all'Ecologia e all'Agricoltura del Comune di Milano, Pierfrancesco Maran, la co-fondatrice dell'azienda catalana di scarpe ecologiche, Marta Llaquet, e la cofondatrice dell'innovativa casa editrice Bookabook, Emanuela Furiosi. Interverranno ai lavori del 18mo Foro di dialogo Spagna-Italia, inoltre, il vicepresidente della Commissione europea ed Alto rappresentante della Politica estera e di sicurezza dell'Ue, Josep Borrell, il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, e il presidente della commissione Affari costituzionali del Parlamento europeo, Antonio Tajani. Chiuderanno la due giorni, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, l'omologa spagnola, Arancha Gonzalzez Laya, il segretario del Partito democratico (Pd), Enrico Letta e il politico Josep Antoni Duran i Lleida in qualità di coordinatori. Questo bilaterale è il quarto in meno di un anno dopo quelli del luglio scorso a Madrid, di settembre a Roma e di novembre a Palma di Maiorca, a testimoniare l'indubbia intensificazione delle relazioni tra i due Paesi. (Spm)