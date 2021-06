Covid: Piemonte, al via vaccinazioni nelle farmacie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, 18 giugno, in Piemonte prenderanno il via le vaccinazioni in 324 delle circa 500 farmacie del Piemonte che hanno aderito al protocollo d’intesa firmato tra la Regione e Federfarma per diventare punti vaccinali. Le altre 200 sono in via di attivazione e diventeranno operative nei prossimi giorni. Alle 13.15, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l’assessore alla Sanità, Luigi Genesio Icardi, saranno presenti all’avvio delle somministrazioni presso la Farmacia San Salvario di via Madama Cristina 14, a Torino.(Rpi)