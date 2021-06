Algeria: Corte d'appello militare conferma condanne contro generali in carcere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte d'appello militare dell'Algeria ha confermato ieri pene inflitte ad alti ufficiali dell'esercito, in carcere dal 2019. La Corte ha infatti emesso ieri la sentenza d'appello per il caso che coinvolge il generale Menad Nouba, ex capo della Gendarmeria nazionale: secondo il quotidiano algerino "El Watan", Nouba è stato condannato in appello a 15 anni di carcere per un caso legato ad accuse di corruzione. L'imputato è stato perseguito per "arricchimento illecito" e "abuso d'ufficio", precisa ulteriormente il quotidiano. La sentenza conferma il verdetto pronunciato inizialmente dal tribunale militare di Blida durante il processo svoltosi il 30 ottobre 2019. Vale la pena ricordare che durante il processo del 30 ottobre il tribunale ha condannato altri alti ufficiali dell'esercito, compreso l'ex direttore delle finanze del ministero della Difesa di Algeri, Boudjemaa Boudouaouer. (segue) (Ala)