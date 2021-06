Algeria: Corte d'appello militare conferma condanne contro generali in carcere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state recentemente confermate dalla Corte d'appello militare anche le sentenze di primo grado pronunciate nei confronti dell'ex capo della seconda Regione militare, generale Said Bey, e dell'ex comandante della quarta Regione militare, generale Abderrazak Cherif. Bey è stato perseguito inizialmente per "dissipazione e occultamento di armi e munizioni da guerra a beneficio di persone non autorizzate a detenerli" (in questo caso Ali Haddad), "arricchimento illecito" e "violazione delle istruzioni dell'esercito"; Cherif è stato perseguito per “arricchimento illecito” e “traffico di influenze”. Lunedì 7 giugno la Corte d'appello militare di Blida ha emesso il verdetto relativo ai due casi del generale in pensione Bey, confermando la condanna a 15 anni di carcere con sequestro di tutti i beni pronunciata nei confronti dell'ex alto ufficiale dell'esercito. Per quanto riguarda Cherif, l'ex comandante della quarta Regione militare è stato condannato in appello a una pena detentiva di 15 anni alla fine dello scorso maggio, verdetto che conferma la sentenza pronunciata in primo grado dal tribunale militare di Blida. (Ala)