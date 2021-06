Covid: Visco, resta incertezza su tempi e percorso ripresa globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prospettive economiche globali "sebbene migliorate" rispetto al passato "sono disomogenee nelle aree del mondo". Lo ha sottolineato il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, nel suo intervento alla conferenza organizzata dall’Institute of International Finance (Iif) sull’agenda della presidenza italiana del G20. "Nelle economie avanzate - ha osservato - le rapide vaccinazioni forniscono una via d'uscita dall'emergenza sanitaria, consentendo la riapertura delle attività ad alta intensità di contatto. Nelle economie emergenti, invece, i lenti progressi nelle vaccinazioni e i nuovi focolai ostacolano la crescita". Visco ha quindi sottolineato che "il fatto che la conferenza di oggi si svolge online ci ricorda che non siamo ancora fuori pericolo. I rischi sono diventati più equilibrati, ma l'incertezza sui tempi e il percorso della ripresa globale rimane sostanziale".(Rin)