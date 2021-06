Ue: Gentiloni, Unione bancaria è priorità per Commissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo sull'Unione bancaria, una priorità della Commissione europea, deve essere solido e credibile e finché non ci saranno le condizioni per raggiungerlo bisogna continuare a lavorare e a parlare. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, dopo l'Eurogruppo. "Si tratta di un argomento importante per il futuro della nostra Unione economica e monetaria, e sappiamo tutti che è anche particolarmente impegnativo". Per il commissario, "il completamento dell'Unione bancaria è una priorità per la Commissione e naturalmente vorremmo vedere un accordo il più presto possibile. Ma quell'accordo deve essere solido, convincente e credibile, e finché non ci saranno le condizioni per raggiungerlo, per trovare quel consenso, non abbiamo altra scelta che continuare a lavorare, continuare a parlare, continuare a perseverare", ha spiegato. (Beb)