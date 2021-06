Pa: Papatheu (FI), bene Brunetta su concorso Sud, avanti per vincere sfide Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Bene ha fatto il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, a ribadire che il concorso Sud manterrà ben fermi i criteri di serietà e rigore”. Lo sottolinea, in una nota, la senatrice di Forza Italia Urania Papatheu, in merito al Question time odierno, a palazzo Madama, che ha visto intervenire l’esponente dell’esecutivo. “Un concorso, quello per l’assunzione di 2.800 profili tecnici nel Mezzogiorno, che è il primo a svolgersi con sedi decentrate e procedure digitalizzate, agili - prosegue la parlamentare azzurra -. Avanti così, dunque, con l’obiettivo di vincere le sfide del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di favorire l’assunzione delle migliori competenze al servizio di una Pubblica amministrazione sempre più efficiente, nell’interesse supremo dei cittadini”.(com)