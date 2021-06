Agricoltura: Mipaaf, approvato in Cdm il fondo compensativo per il riparto Feasr, aggiunti oltre 92 milioni di euro alle risorse già stanziate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato approvato in Consiglio dei ministri su proposta del ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, il decreto legge che istituisce un Fondo compensativo a favore delle Regioni e delle Provincie Autonome per il riequilibrio finanziario tra i territori regionali a seguito del riparto delle risorse relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale per il biennio 2021 e 2022. Lo rende noto il Mipaaf. Con il decreto approvato oggi, vengono aggiunti circa 92 milioni di euro quale quota di cofinanziamento nazionale, alle risorse Feasr già stabilite per le Regioni e le Provincie Autonome, e pari complessivamente ad oltre 3 miliardi di euro. Vengono così superati i criteri storici, come sancito dalla Conferenza delle Regioni nel 2014 al termine del settennato. Resta confermata la proposta di riparto del ministero delle Politiche agricole e che prevede, nel primo anno, il 2021, il 90 per cento dei criteri storici e il 10 per cento dei criteri oggettivi. Il secondo anno, invece, il 70 per cento di criteri storici e il 30 per cento di criteri oggettivi per il riparto. (Com)