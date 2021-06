Grecia: Eurogruppo, ok a quinta tranche misure per alleggerimento debito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sussistono le condizioni necessarie per confermare alla Grecia l'uscita della quinta tranche di misure per l'alleggerimento del debito per un valore complessivo di 748 milioni di euro. E' quanto si legge nella dichiarazione dell'Eurogruppo che ha spiegato di aver discusso, nella riunione di oggi, i progressi della Grecia nell'attuazione delle riforme e le sue prospettive macroeconomiche, sulla base del decimo rapporto di sorveglianza rafforzata pubblicato il 2 giugno. L'Eurogruppo ha ricordato che, dopo una forte contrazione dell'attività economica nel 2020, le previsioni di primavera della Commissione europea mostrano una sostanziale ripresa economica in Grecia nel 2021 e nel 2022. "Le misure di sostegno tempestive, mirate e temporanee adottate dalle autorità greche hanno attenuato gli effetti della pandemia su imprese, lavoratori e il settore sanitario. Gli sforzi delle autorità sono stati sostenuti dai nuovi strumenti dell'Unione europea che mirano a mitigare gli effetti della pandemia e sostenere la ripresa economica. Le misure di protezione dell'occupazione adottate dalla Grecia sono sostenute dall'Ue, in particolare attraverso il nuovo strumento di sostegno alla mitigazione dei rischi di disoccupazione in caso di emergenza (Sure) e il Fondo sociale europeo", si legge nella dichiarazione rilasciata dai ministri delle Finanze Ue. "Il previsto avvio di riforme e investimenti sostenuti attraverso lo strumento di ripresa e resilienza dell'Ue fornirà un ulteriore impulso alla crescita. L'attuazione del piano di ripresa e resilienza della Grecia dovrebbe fornire una base per consolidare gli sforzi verso la transizione verde e digitale", aggiungono. (segue) (Beb)