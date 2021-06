Grecia: Eurogruppo, ok a quinta tranche misure per alleggerimento debito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri delle Finanze accolgono con favore i progressi compiuti dalla Grecia nell'attuazione delle riforme che sono stati raggiunti nelle difficili circostanze della pandemia di Covid 19. "In particolare accogliamo con favore l'attuazione e l'entrata in vigore della grande riforma del quadro sull'insolvenza greco concordata lo scorso anno. Accogliamo con favore anche l'attuazione del terzo e ultimo pilastro del reddito minimo garantito (Gmi). Con l'attuazione del Gmi, la Grecia ha istituito un quadro efficace e mirato per fornire sostegno sociale e servizi per l'occupazione su misura, mirando così direttamente al miglioramento dei livelli di povertà. Altri settori in cui sono stati compiuti buoni progressi includono la gestione delle risorse umane del settore pubblico, in particolare per quanto riguarda l'amministrazione fiscale, gli appalti pubblici e le misure per migliorare l'attuazione di grandi progetti di investimento pubblico", continua la dichiarazione. (segue) (Beb)