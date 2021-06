Grecia: Eurogruppo, ok a quinta tranche misure per alleggerimento debito (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'Eurogruppo, "la maggiore incertezza causata dalla pandemia continua a sottolineare la necessità di affrontare con decisione i rischi e le sfide a medio termine esistenti identificati nel decimo rapporto di sorveglianza rafforzata". Per questo motivo, i ministri delle Finanze Ue, incoraggiano "le autorità greche a continuare e, ove necessario, a rafforzare i loro sforzi per quanto riguarda le riforme del settore finanziario ea procedere con l'attuazione del piano di liquidazione degli arretrati. In particolare, prendiamo atto del ritardo causato dalla sospensione dei procedimenti giudiziari nella liquidazione dell'arretrato dei tribunali fallimentari e invitiamo le autorità greche ad accelerare i loro sforzi per ridurre l'arretrato". "Accogliamo con favore in questo contesto che la sospensione orizzontale delle misure di esecuzione sia stata revocata il 5 aprile e attendiamo con impazienza la piena ripresa di questo processo. Tali questioni continueranno ad essere monitorate nel contesto di una sorveglianza rafforzata", prosegue la dichiarazione. (segue) (Beb)