Grecia: Eurogruppo, ok a quinta tranche misure per alleggerimento debito (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto, l'Eurogruppo accoglie con favore la valutazione delle istituzioni europee secondo cui, nonostante le difficili circostanze causate dalla pandemia, la Grecia ha intrapreso le azioni necessarie per raggiungere i suoi specifici impegni di riforma e che sussistono le condizioni necessarie per confermare l'uscita della quinta tranche di misure sul debito contingente alle politiche. "Fatto salvo il completamento delle procedure nazionali, il gruppo di lavoro dell'Eurogruppo e il consiglio di amministrazione dell'European financial stability facility (Efsf) dovrebbero approvare il trasferimento degli importi equivalenti al reddito Smp-Anfa e la riduzione a zero dell'interesse di aumento margine su alcuni prestiti Efsf, per un valore complessivo di 748 milioni di euro. Attendiamo con impazienza l'undicesimo rapporto sulla sorveglianza rafforzata, che dovrebbe essere pubblicato nel settembre 2021", si conclude nella dichiarazione. (Beb)