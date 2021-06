Roma: Profita (UniCamillus), incontro con sindaco Raggi, Ateneo parte integrante tessuto cittadino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "UniCamillus è una realtà accademica giovane, eppure la partecipazione che stiamo registrando tra gli studenti e coloro che vorranno intraprendere il percorso accademico presso il nostro Ateneo è grande. Vogliamo essere non solo una sede universitaria da frequentare, ma anche una parte integrante del territorio capitolino, e del versante tiburtino che oggi ci accoglie. La nostra Università è non solo studio, ma anche infrastrutture che orbitano intorno ad essa. L'incontro di oggi con il sindaco Raggi ci ha portato a raccontarci al primo cittadino, che ha ascoltato con grande attenzione e interesse la nostra storia, i valori che ci animano, il percorso che vogliamo compiere, come Ateneo, nel nostro futuro". Lo dichiara in una nota il Rettore della Università Medica Internazionale di Roma UniCamillus, Gianni Profita. (Com)