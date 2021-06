Roma 2021: Michetti, campagna elettorale appena iniziata ma già più avanti degli altri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutto quello che faremo lo faremo confrontandoci con i partiti. La campagna elettorale è appena iniziata. Stiamo stilando un programma condiviso e quindi appena ci sarà questa opportunità noi sceglieremo, ma siamo già molto avanti rispetto agli altri perché abbiamo scelto un profilo di grandissimo piano come quello della dottoressa Matone che ha una competenza specifica di grande livello nei servizi sociali e poi è stata già nel gabinetto e al legislativo di diverso dicasteri di stato e quindi è un profilo altissimo. A questo poi ci sono figure da valorizzare come nel campo dell’arte, della cultura come quella do Vittorio Sgarbi". Lo ha detto Enrico Michetti, candidato del centrodestra per il sindaco di Roma a margine della conferenza organizzata dalla Lega all’hotel Ergife di Roma. (Rer)