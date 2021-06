Salerno: domani a Castellabate il talk-spettacolo "Sala d'Attesa-La resilienza dell'ecoturismo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, venerdì 18 giugno 2021, alle ore 18 presso Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate, andrà in scena "Sala d'Attesa – La resilienza dell'ecoturismo", talk show-spettacolo dell'ideatore e regista Ettore De Lorenzo, con la partecipazione dell'attore e scrittore Giobbe Covatta. “Il talk - spiega una nota - sarà trasmesso in diretta sui profili social di WWF Travel e su Cilento Channel, media partner dell'evento. L'evento, realizzato in partnership con l'Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, il Comune di Castellabate e il Comune di Capaccio, vuole rappresentare una sorta di ‘taglio del nastro’ della nuova stagione turistica improntata sull'ecoturismo, sulla destagionalizzazione e sulla valorizzazione del patrimonio naturale. Il turismo sostenibile come unica risposta possibile al problema della pandemia”. Gli onori di casa sono riservati al presidente del Parco del Cilento, Tommaso Pellegrino, e al sindaco di Castellabate, Luisa Maiuri. Interverranno il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia e l'assessore al Turismo della Regione Campania, Felice Casucci. In rappresentanza del WWF Italia saranno presenti il responsabile scientifico nazionale, Marco Galaverni, e il delegato regionale del WWF, Piernazario Antelmi. Il vicesindaco di Morigerati e vicepresidente del Parco del Cilento, Cono D'Elia, porterà la testimonianza dell'albergo diffuso di Morigerati. (segue) (Ren)