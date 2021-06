Salerno: domani a Castellabate il talk-spettacolo "Sala d'Attesa-La resilienza dell'ecoturismo" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riflessione sulle più innovative frontiere dell'ospitalità sostenibile è affidata all'intervento di Francesco Tavassi, titolare dello sponsor dell'evento, il Grand Hotel Santa Maria, a Castellabate, e vicepresidente dell'Unione industriali di Napoli delegato all'economia del mare: “tredici delle diciotto bandiere blu della Campania, che collocano la nostra regione sul podio della classifica Fee Italia, sono cilentane – sottolinea Tavassi, che prosegue – La naturale vocazione del nostro territorio all'accoglienza e al turismo passa per la risorsa mare, la cui integrità deve essere tutelata anche dalle strutture ricettive: eliminando la plastica monouso e riducendo il consumo di carta, ma pure applicando sistemi di recupero e filtraggio dell'acqua utilizzata. Gli hotel vanno ripensati sin dalla loro progettazione, o riprogettazione. Consideriamo approcci come quello ‘dei tre zero’: manodopera e materiali a chilometro zero, corretta gestione energetica e delle emissioni per zero CO2 e ‘rifiuti zero’ applicato alle tecniche di costruzione”, conclude. (Ren)