Lazio: Fd'I, approvata mozione per esenzione ticket infortuni per forze dell'ordine

- "Grazie a Fratelli d'Italia arriva dal Consiglio Regionale un significativo e doveroso riconoscimento agli uomini e alle donne in divisa, che operano ogni giorno sul territorio mettendo a rischio la propria incolumità e salute per il mantenimento dell'ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini". Così in una nota i consiglieri regionali del Lazio di Fratelli d'Italia. "E' stata approvata dall'Aula de La Pisana la nostra mozione che impegna il Presidente e la Giunta ad esonerare gli appartenenti alle forze dell'ordine e alle forze armate, polizia locale, vigili del fuoco e protezione civile, dalla compartecipazione della spesa sanitaria in caso d'infortunio durante il servizio, o per ragioni di servizio. Il provvedimento comprende prestazioni erogate in seguito ad accesso al pronto soccorso anche in caso di dimissione con codice bianco, nonché indipendentemente dal codice di dimissione, per le successive altre prestazioni strettamente correlate all'infortunio".(Com)