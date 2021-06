Roma: Calenda, minacciato da occupante, Gualtieri e altri candidati prendono distanze?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Azione e candidato sindaco di Roma, Carlo Calenda, dichiara in una nota di essere stato minacciato da un occupante. "Leggo su Facebook che tal Fulvio Molena, professionista delle occupazioni a Roma (nel suo cv c'è quella del Teatro Valle e poi del Cinema Palazzo) promette di venire a occupare casa mia, anzi mi avverte che 'saremo pronti, cominceremo da casa sua e la trasformeremo nel nostro Squat' - riporta Calenda -. Come si chiama questa nel vocabolario del segretario del Pd, Enrico Letta, e dei candidati Gualtieri, Caudo, Zevi, Ciani, Grancio, Battaglia, Fassina? Simpatica promessa di costituire una comune anni Settanta o esplicita minaccia? Io non ho nessuna paura di questo buffone ma mi rivolgo ai candidati alle primarie che, partecipando al dibattito, hanno legittimato quella occupazione: prendete o meno le distanze da questo 'signore'? Aspetto risposte", conclude Calenda.(Rer)