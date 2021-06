Covid: Coldiretti, con green pass solo 1,5 milioni di italiani all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'emergenza Covid sono solo 1,5 milioni gli italiani che hanno deciso di trascorrere una vacanza all'estero durante l'estate. E' quanto emerge dall'analisi della Coldiretti su dati Istat in riferimento alla firma da parte del presidente del Consiglio Mario Draghi del Dpcm che dà il via libera al green pass. Una misura che - sottolinea la Coldiretti in una nota - facilita la circolazione dei turisti all'interno delle frontiere Ue compresi i 28 milioni di cittadini europei che prima dell'emergenza sanitaria Covid venivano in vacanza nel Belpaese durante i mesi estivi per un valore di 11,2 miliardi per il sistema turistico nazionale in spese per alloggio, trasporti, divertimenti, shopping, souvenir e alimentazione. La stragrande maggioranza ha deciso di rimanere nei confini nazionali ma c'è addirittura un italiano su tre (33,3 per cento) che sceglie di fare una vacanza a chilometri zero restando all'interno della propria regione con il passaggio in zona bianca dell'intera Penisola. Una opportunità che consente grazie al green pass - conclude la Coldiretti - di accedere a servizi ed attività che sono state per lungo tempo precluse dalle misure adottate per fermare il contagio.(Com)