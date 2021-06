Sicilia: Scavone, welfare più efficace e vicino ai territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Illustrare la riorganizzazione della governance e le nuove "linee guida", approvate dal governo Musumeci, per formulare i Piani di zona 2021 con cui vengono programmati i servizi socio-assistenziali a valere sulle risorse del fondo nazionale delle politiche sociali. Sono stati questi i temi al centro dell'incontro tra l'assessore regionale alle Politiche sociali, Antonio Scavone, insieme al dirigente generale del dipartimento Famiglia, Rosolino Greco, e i rappresentanti dei 55 distretti socio sanitari dell'Isola sul welfare e sull'efficacia della spesa, per quest'anno prevista in 35,7 milioni di euro". L'annuncio in una nota della Regione Siciliana. Scavone ha affermato: "Abbiamo voluto un confronto diretto con i distretti socio sanitari e con i rappresentanti degli enti locali regionali al fine di illustrare il progetto che il governo Musumeci ha messo in campo per una più efficace politica del welfare in Sicilia". Nel corso dell'incontro, Scavone ha anche illustrato i criteri con cui verrà riorganizzata la governance del settore: "Previsto un cambiamento radicale". (segue) (Ren)